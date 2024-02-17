Тарнавський заявив, що "деяка кількість" бійців ЗСУ потрапила у полон в Авдіївці

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань...

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Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон".

Деталі: Тарнавський наголосив, що відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження росіян з військовополоненими.

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Передісторія: Днем раніше Тарнавський заявляв, що у полон потрапили "кількі бійців".