Зеленський: Ключове питання зараз – збереження американської підтримки

Президент Володимир Зеленський назвав позитивне голосування Конгресу США за виділення коштів на подальшу військову допомогу для України ключовим питанням для нашої країни на цей момент.

Джерело: Зеленський на брифінгу після переговорів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Ключове для нас питання зараз – це збереження принципової американської підтримки. Україна та наші воїни потребують і дуже очікують позитивного голосування щодо пакета підтримки. Дякую кожному і кожній, хто усвідомлює, наскільки багато залежить від одного цього голосування".

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Деталі: Він зазначив, що у розмові з Гарріс наголошував на тому, яких вагомих результатів вже вдалося досягти Україні в опорі російській агресії завдяки американській допомозі, зокрема ППО.

"Американські Patriot – це найбільш надійний захист життя людей від російського терору. І кожна система Patriot не лише рятує сотні й тисячі життів, але й дозволяє нормально працювати нашим містам, а отже і нашій економіці… Потрібно додати Україні більше економічної самостійності, і питання ППО для цього – основне", – наголосив Зеленський.

Президент України додав, що на переговорах розповів Камалі Гарріс про поточну ситуацію на фронті та можливості і перспективи України за умови достатньої підтримки з боку союзників, та про "трансформації нашої держави, зокрема рішення, які можуть збільшити нашу стійкість".

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Гарріс у своїй промові акцентувала на різниці потенціалів України і Росії і тому, що попри цю разючу різницю Україна, у тому числі завдяки підтримці партнерів, здобула низку видатних успіхів.

"Підтримувати допомогу Україні – у наших стратегічних інтересах… Історія свідчить, що якщо дозволити агресору, як Путін, безкарно загарбувати землі – вони на тому не зупиняються, а інші агресори починають почуватися впевненіше", – наголосила Гарріс.

Вона заявила, що за підтримку України виступає більшість членів Конгресу США в обох палатах.

Пряма мова Гарріс: "Президент Байден і я продовжимо працювати над тим, щоби забезпечити для вас зброю і ресурси, необхідні для успіху. Ми також продовжимо підтримувати ваші зусилля для забезпечення справедливого і сталого миру. Ми працюватимемо над тим, щоби Росія сплатила за завдані Україні збитки. Ми хочемо, щоб у підсумку Україна вийшла з цієї війни вільною, демократичною і незалежною державою… Ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде необхідно".

Що передувало: Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.

Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден.