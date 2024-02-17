Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Ключове питання зараз – збереження американської підтримки

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 17 лютого 2024, 16:33
Зеленський: Ключове питання зараз – збереження американської підтримки
Зеленський і Харріс у Мюнхені 17 лютого, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав позитивне голосування Конгресу США за виділення коштів на подальшу військову допомогу для України ключовим питанням для нашої країни на цей момент. 

Джерело: Зеленський на брифінгу після переговорів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Ключове для нас питання зараз – це збереження принципової американської підтримки. Україна та наші воїни потребують і дуже очікують позитивного голосування щодо пакета підтримки. Дякую кожному і кожній, хто усвідомлює, наскільки багато залежить від одного цього голосування".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що у розмові з Гарріс наголошував на тому, яких вагомих результатів вже вдалося досягти Україні в опорі російській агресії завдяки американській допомозі, зокрема ППО. 

"Американські Patriot – це найбільш надійний захист життя людей від російського терору. І кожна система Patriot не лише рятує сотні й тисячі життів, але й дозволяє нормально працювати нашим містам, а отже і нашій економіці… Потрібно додати Україні більше економічної самостійності, і питання ППО для цього – основне", – наголосив Зеленський.

Президент України додав, що на переговорах розповів Камалі Гарріс про поточну ситуацію на фронті та можливості і перспективи України за умови достатньої підтримки з боку союзників, та про "трансформації нашої держави, зокрема рішення, які можуть збільшити нашу стійкість".

ВІДЕО ДНЯ

Гарріс у своїй промові акцентувала на різниці потенціалів України і Росії і тому, що попри цю разючу різницю Україна, у тому числі завдяки підтримці партнерів, здобула низку видатних успіхів.

"Підтримувати допомогу Україні – у наших стратегічних інтересах…  Історія свідчить, що якщо дозволити агресору, як Путін, безкарно загарбувати землі – вони на тому не зупиняються, а інші агресори починають почуватися впевненіше", – наголосила Гарріс. 

Вона заявила, що за підтримку України виступає більшість членів Конгресу США в обох палатах.   

Пряма мова Гарріс: "Президент Байден і я продовжимо працювати над тим, щоби забезпечити для вас зброю і ресурси, необхідні для успіху. Ми також продовжимо підтримувати ваші зусилля для забезпечення справедливого і сталого миру. Ми працюватимемо над тим, щоби Росія сплатила за завдані Україні збитки. Ми хочемо, щоб у підсумку Україна вийшла з цієї війни вільною, демократичною і незалежною державою… Ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде необхідно". 

Що передувало: Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні. 

Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден. 

Теми: ЗеленськийСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Польщі – четверте, наймасштабніше пошкодження українського збіжжя

Буданов розповів про "максимально дорогу" операцію росіян "Майдан-3"

Буданов заявив, що Навальний помер природною смертю

Україна проводить консультації з регуляторами ЄС та США щодо відкриття повітряного простору

Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

Усі новини...
Зеленський
Президент закликав світ не боятися поразки Путіна
Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт, якщо той відвідає Україну
Президент – Заходу: Наші дії обмежуються достатністю та дальністю зброї
Останні новини
17:32
ФОТОПро вагітність дізналася після похорону чоловіка: вдова бійця з Тернопільщини народила двійню
17:31
Зеленський про переговори з Путіним: Ми запропонуємо майданчик, де він зможе визнати програш
17:29
"Динамо" і "Металіст 1925" влаштували гольову феєрію у 18 турі УПЛ. Перемогли кияни
17:27
Білий дім занепокоєний втручанням у президентські вибори в США
17:25
Зеленський: Росія розуміє, для чого Україні ATACMS
17:14
Зеленський: Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати перемовин
17:00
ФОТОЗнімки космічного апарату демонструють, як змінилося Сонце за два роки
16:58
Футбол: "Дніпро-1" не зміг дотиснути "Минай" у 18 турі УПЛ
16:46
Джонсон пояснив, чому повернення Криму до України є реальним
16:34
фото, відеоУ Польщі – четверте, наймасштабніше пошкодження українського збіжжя
Усі новини...
Реклама: