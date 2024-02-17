Зеленский: Ключевой вопрос сейчас - сохранение американской поддержки

Президент Владимир Зеленский назвал положительное голосование Конгресса США за выделение средств на дальнейшую военную помощь для Украины ключевым вопросом для нашей страны на данный момент.

Источник: Зеленский на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Ключевой для нас вопрос сейчас – это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и наши воины нуждаются и очень ожидают положительного голосования по пакету поддержки. Спасибо каждому и каждой кто осознает, насколько много зависит от одного этого голосования".

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Детали: Он отметил, что в разговоре с Харрис отмечал, каких весомых результатов уже удалось достичь Украине в сопротивлении российской агрессии благодаря американской помощи, в частности ПВО.

"Американские Patriot – это наиболее надежная защита жизни людей от российского террора. И каждая система Patriot не только спасает сотни и тысячи жизней, но и позволяет нормально работать нашим городам, а значит и нашей экономике... Нужно добавить Украине больше экономической самостоятельности, и вопрос ПВО для этого – основной", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что на переговорах рассказал Камале Харрис о текущей ситуации на фронте и возможностях и перспективах Украины при условии достаточной поддержки со стороны союзников, и о "трансформации нашего государства, в частности решениях, которые могут увеличить нашу устойчивость".

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Харрис в своей речи акцентировала на разнице потенциалов Украины и России и том, что несмотря на эту разительную разницу Украина, в том числе благодаря поддержке партнеров, получила ряд выдающихся успехов.

"Поддерживать помощь Украине – в наших стратегических интересах... История свидетельствует, что если позволить агрессору, как Путин, безнаказанно захватывать земли – они на том не останавливаются, а другие агрессоры начинают чувствовать себя увереннее", – подчеркнула Харрис.

Она заявила, что за поддержку Украины выступает большинство членов Конгресса США в обеих палатах.

Прямая речь Харрис: "Президент Байден и я продолжим работать над тем, чтобы обеспечить для вас оружие и ресурсы, необходимые для успеха. Мы также продолжим поддерживать ваши усилия для обеспечения справедливого и устойчивого мира. Мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб. Мы хотим, чтобы в итоге Украина вышла из этой войны свободным, демократическим и независимым государством... Мы будем рядом с вами столько, сколько будет необходимо".

Что предшествовало: Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.

Также в Палате представителей представили законопроект с меньшей помощью Украине, чем сумма, которую предлагал президент Джо Байден.