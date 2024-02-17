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Зеленский: Ключевой вопрос сейчас - сохранение американской поддержки

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 17 февраля 2024, 16:33
Зеленский: Ключевой вопрос сейчас - сохранение американской поддержки
Зеленский и Харрис в Мюнхене 17 февраля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал положительное голосование Конгресса США за выделение средств на дальнейшую военную помощь для Украины ключевым вопросом для нашей страны на данный момент.

Источник: Зеленский на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Ключевой для нас вопрос сейчас – это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и наши воины нуждаются и очень ожидают положительного голосования по пакету поддержки. Спасибо каждому и каждой кто осознает, насколько много зависит от одного этого голосования".

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Детали: Он отметил, что в разговоре с Харрис отмечал, каких весомых результатов уже удалось достичь Украине в сопротивлении российской агрессии благодаря американской помощи, в частности ПВО.

"Американские Patriot – это наиболее надежная защита жизни людей от российского террора. И каждая система Patriot не только спасает сотни и тысячи жизней, но и позволяет нормально работать нашим городам, а значит и нашей экономике... Нужно добавить Украине больше экономической самостоятельности, и вопрос ПВО для этого – основной", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что на переговорах рассказал Камале Харрис о текущей ситуации на фронте и возможностях и перспективах Украины при условии достаточной поддержки со стороны союзников, и о "трансформации нашего государства, в частности решениях, которые могут увеличить нашу устойчивость".

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Харрис в своей речи акцентировала на разнице потенциалов Украины и России и том, что несмотря на эту разительную разницу Украина, в том числе благодаря поддержке партнеров, получила ряд выдающихся успехов.

"Поддерживать помощь Украине – в наших стратегических интересах... История свидетельствует, что если позволить агрессору, как Путин, безнаказанно захватывать земли – они на том не останавливаются, а другие агрессоры начинают чувствовать себя увереннее", – подчеркнула Харрис.

Она заявила, что за поддержку Украины выступает большинство членов Конгресса США в обеих палатах.

Прямая речь Харрис: "Президент Байден и я продолжим работать над тем, чтобы обеспечить для вас оружие и ресурсы, необходимые для успеха. Мы также продолжим поддерживать ваши усилия для обеспечения справедливого и устойчивого мира. Мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб. Мы хотим, чтобы в итоге Украина вышла из этой войны свободным, демократическим и независимым государством... Мы будем рядом с вами столько, сколько будет необходимо".

Что предшествовало: Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.

Также в Палате представителей представили законопроект с меньшей помощью Украине, чем сумма, которую предлагал президент Джо Байден.

Темы: ЗеленскийСШАпомощь Украине
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