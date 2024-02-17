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Зеленський: Ми не розглядаємо альтернативи американській підтримці

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 17 лютого 2024, 17:43
Зеленський: Ми не розглядаємо альтернативи американській підтримці
Зеленський і Гарріс у Мюнхені 17 лютого, фото ОП

Президент Володимир Зеленський не сприймає ситуацію у Конгресі з рішенням щодо подальшої підтримки України як "зраду", водночас Київ не розглядає альтернативи допомозі США. 

Джерело: Зеленський на брифінгу після переговорів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Журналісти запитали, наскільки критично важлива для "шляху України до перемоги" допомога, закладена у багатостраждальний пакет, що очікує рішення Конгресу, та чи мають через це у Києві відчуття, що Україну зрадили.

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Зеленський повторив, що Україна дуже розраховує на позитивне рішення Конгресу. 

Пряма мова Зеленського: "Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що розраховуємо на США як нашого стратегічного партнера, і що він залишиться стратегічним партнером".

"Чи вважаю я, що тут зрадницька позиція? Ні, тому що я не думаю, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну. Я не бачу можливості для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики – електоральні, політичні – але я не хочу їх коментувати, це внутрішні процеси Сполучених Штатів. Але я розраховую, що все ж союзницька позиція залишиться".

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Більше деталей: Зеленський додав, що кошти на допомогу, закладені у проєкт, самі по собі не відкривають "шлях до перемоги", і багато залежить також від морального духу українських військових і звичайних українців, санкцій проти Росії, підтримки від інших союзників. 

"Це велика союзницька робота, робота щоденна. Тому цей пакет – це шлях вперед, але це ще не "перемога", – зазначив президент України. 

Що передувало: Перед цим Зеленський акцентував, що американські системи Patriot відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні нормального життя цивільних українців та функціонування української економіки. 

Камала Гарріс зі свого боку наголосила, що американські політики не можуть дозволити собі політичних ігор у таких питаннях, яким зараз є підтримка України.

Як відомо, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні. 

Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден. 

Теми: ЗеленськийСШАдопомога Україні
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