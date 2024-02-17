Зеленский: Мы не рассматриваем альтернативы американской поддержке

Президент Владимир Зеленский не воспринимает ситуацию в Конгрессе с решением о дальнейшей поддержке Украины как "предательство", в то же время Киев не рассматривает альтернативы помощи США.

Источник: Зеленский на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда"

Детали: Журналисты спросили, насколько критически важна для "пути Украины к победе" помощь, заложенная в многострадальный пакет, ожидающий решения Конгресса, и имеют ли из-за этого в Киеве ощущение, что Украину предали.

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Зеленский повторил, что Украина очень рассчитывает на положительное решение Конгресса.

Прямая речь Зеленского: "Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодня альтернативы, потому что рассчитываем на США как нашего стратегического партнера, и что он останется стратегическим партнером".

"Считаю ли я, что здесь предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. Я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы – электоральные, политические – но я не хочу их комментировать, это внутренние процессы Соединенных Штатов. Но я рассчитываю, что все же союзническая позиция останется".

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Больше деталей: Зеленский добавил, что средства на помощь, заложенные в проект, сами по себе они не открывают "путь к победе" и многое зависит также от морального духа украинских военных и обычных украинцев, санкций против России, поддержки от других союзников.

"Это большая союзническая работа, работа ежедневная. Поэтому этот пакет – это путь вперед, но это еще не "победа", – отметил президент Украины.

Что предшествовало: Перед этим Зеленский акцентировал, что американские системы Patriot играют чрезвычайно важную роль в обеспечении нормальной жизни гражданских украинцев и функционирования украинской экономики.

Камала Харрис со своей стороны подчеркнула, что американские политики не могут позволить себе политических игр в таких вопросах, каким сейчас является поддержка Украины.

Как известно, Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.

Также в Палате представителей представили законопроект с меньшей помощью Украине, чем сумма, которую предлагал президент Джо Байден.