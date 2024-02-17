ССО показали, як воювали в Авдіївці

Сили спеціальних операцій ЗСУ привідкрили дані про свою участь в обороні Авдіївки та показали кадри своєї роботи на цій ділянці фронту.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах і в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Оборона цього міста лягла на плечі тисяч українських військових з піхотних, штурмових, артилерійських бригад, різноманітних спецслужб та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго брав участь у боях за Авдіївку від початку і до завершення оборонної операції.

На операторів ССО поклали чимало завдань: розвідку і спостереження, надання вогневої підтримки піхоті, роботу FPV-дронами і скиди, корегування артилерії та авіації, штурмові дії, роботу снайперів, мінування тощо".

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Деталі: Спецпризначенці вказують, що події на оприлюдненому відео демонструють невелику частину тієї роботи, яку виконують бійці ССО на всіх ділянках фронту.

У пресслужбі ССО "Українській правді" уточнили, що їхні воїни залучались до оборони Авдіївки на різних етапах, а безпосередньо бійці 3-го полку воювали на цьому напрямку з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Спецпризначенці ССО у взаємодії з іншими військовими підрозділами знищили чимало техніки та живої сили противника.

Пряма мова військовослужбовця 3-го полку з позивним "Сірий": "Авдіївка була своєрідним "ярмарком" у військовому плані, адже різна місцевість – різний "театр дій". Є такі місця, де лише снайпери можуть працювати, а є місця, де вони працювати не можуть у звʼязку з місцевістю, а є робота для мінування чи можна проводити нальоти. От Авдіївка обʼєднала всі ці заходи. В Авдіївці завжди було чим працювати. Якщо у тебе є ПТУР, ти його не ховаєш, FPV, Мавіки, снайпери для них завжди була робота. В Авдіївці найбільшою проблемою було нестача особового складу".

Що передувало: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.