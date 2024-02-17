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ССО показали, как воевали в Авдеевке

Валентина РоманенкоСуббота, 17 февраля 2024, 20:38
ССО показали, как воевали в Авдеевке
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций ВСУ приоткрыли данные о своем участии в обороне Авдеевки и показали кадры своей работы на этом участке фронта.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Оборона этого города легла на плечи тысяч украинских военных из пехотных, штурмовых, артиллерийских бригад, различных спецслужб и Сил специальных операций ВСУ.

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3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго принимал участие в боях за Авдеевку от начала и до завершения оборонительной операции.

На операторов ССО возложили немало задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки пехоте, работу FPV-дронами и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и т.д.".

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Детали: Спецназовцы указывают, что события на обнародованном видео демонстрируют небольшую часть той работы, которую выполняют бойцы ССО на всех участках фронта.

В пресс-службе ССО "Украинской правде" уточнили, что их воины привлекались к обороне Авдеевки на разных этапах, а непосредственно бойцы 3-го полка воевали на этом направлении с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Спецназовцы ССО во взаимодействии с другими военными подразделениями уничтожили немало техники и живой силы противника.

Прямая речь военнослужащего 3-го полка с позывным "Серый": "Авдеевка была своеобразной "ярмаркой" в военном плане, ведь разная местность - разный "театр действий". Есть такие места, где только снайперы могут работать, а есть места, где они работать не могут в связи с местностью, а есть работа для минирования или можно проводить налеты. Вот Авдеевка объединила все эти мероприятия. В Авдеевке всегда было чем работать. Если у тебя есть ПТУР, ты его не прячешь, FPV, Мавики, снайперы для них всегда была работа. В Авдеевке самой большой проблемой была нехватка личного состава".

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Темы: ССОАвдеевка
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