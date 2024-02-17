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Авіабомби на Куп’янськ: з-під завалів дістали тіло жінки

Катерина ТищенкоСубота, 17 лютого 2024, 22:40
Авіабомби на Куп’янськ: з-під завалів дістали тіло жінки
наслідки обстрілу Куп'янська, фото прокуратури

З-під завалів будинку в Куп’янську дістали тіло жінки, таким чином внаслідок обстрілу одна людина загинула і 5 дістали поранень.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Рятувальники деблокували з-під завалів будинку труп жінки.

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Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених людей".

Що передувало: У Куп’янську Харківської області внаслідок російського обстрілу авіабомбами зруйновано двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків. Раніше повідомлялося про 5 поранених і можливе перебування людей під завалами.

Теми: Харківська областьвійна
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