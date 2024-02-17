Авиабомбы на Купянск: из-под завалов достали тело женщины
Суббота, 17 февраля 2024, 22:40
Из-под завалов дома в Купянске достали тело женщины, таким образом в результате обстрела один человек погиб и 5 получили ранения.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "Спасатели деблокировали из-под завалов дома труп женщины.
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По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине и пяти раненых людях".
Что предшествовало: В Купянске Харьковской области в результате российского обстрела авиабомбами разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов. Ранее сообщалось о 5 раненых и возможном пребывании людей под завалами.