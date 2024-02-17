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Авиабомбы на Купянск: из-под завалов достали тело женщины

Катерина ТищенкоСуббота, 17 февраля 2024, 22:40
Авиабомбы на Купянск: из-под завалов достали тело женщины
последствия обстрела Купянска, фото прокуратуры

Из-под завалов дома в Купянске достали тело женщины, таким образом в результате обстрела один человек погиб и 5 получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Спасатели деблокировали из-под завалов дома труп женщины.

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По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине и пяти раненых людях".

Что предшествовало: В Купянске Харьковской области в результате российского обстрела авиабомбами разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов. Ранее сообщалось о 5 раненых и возможном пребывании людей под завалами.

Темы: Харьковская областьвойна
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