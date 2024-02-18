США вдруге передадуть конфісковані російські гроші на потреби України

Міністерство юстиції США 17 лютого оголосило, що США направили Естонії 500 000 доларів конфіскованих російських коштів на ремонт енергетичної інфраструктури України.

Джерело: Мінюст США

Деталі: Міністерство юстиції повідомило, що США отримали кошти після викриття незаконної мережі закупівель, яка намагалася імпортувати високоточні верстати американського виробництва до Росії.

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Заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що цей жест демонструє рішучість США та Естонії припинити доступ Росії до критично важливих західних технологій.

Цей переказ є першим у своєму роді переказом коштів від Сполучених Штатів до іноземного союзника з прямою метою допомоги Україні, і другим випадком, коли спеціальна група Міністерства юстиції США надає конфісковані російські активи Україні - минулого року вона передала 5,4 мільйона доларів конфіскованих коштів Державному департаменту США на підтримку українських ветеранів війни.

Конфісковані кошти передаються до Естонії, оскільки факти цієї справи не дозволяють здійснити пряму передачу в Україну.

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Естонія використає ці кошти на проект з прискорення оцінки збитків та критично важливого ремонту українських енергооб’єктів, які стали цілеспрямованою мішенню для російських сил.