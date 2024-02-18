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США во второй раз передадут конфискованные российские деньги на нужды Украины

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 05:14
США во второй раз передадут конфискованные российские деньги на нужды Украины
Лиза Монако, фото: Getty Images

Министерство юстиции США 17 февраля объявило, что США направили Эстонии 500 000 долларов конфискованных российских средств на ремонт энергетической инфраструктуры Украины. 

Источник: Минюст США

Детали: Министерство юстиции сообщило, что США получили средства после разоблачения незаконной сети закупок, которая пыталась импортировать высокоточные станки американского производства в Россию. 

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Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что этот жест демонстрирует решимость США и Эстонии прекратить доступ России к критически важным западным технологиям.

Этот перевод является первым в своем роде переводом средств от Соединенных Штатов к иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине, и вторым случаем, когда специальная группа Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине - в прошлом году она передала 5,4 миллиона долларов конфискованных средств Государственному департаменту США на поддержку украинских ветеранов войны. 

Конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину. 

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Эстония использует эти средства на проект по ускорению оценки ущерба и критически важного ремонта украинских энергообъектов, которые стали целенаправленной мишенью для российских сил.

Темы: СШАЭстонияРосcияэнергетика
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