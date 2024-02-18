США во второй раз передадут конфискованные российские деньги на нужды Украины
Министерство юстиции США 17 февраля объявило, что США направили Эстонии 500 000 долларов конфискованных российских средств на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.
Источник: Минюст США
Детали: Министерство юстиции сообщило, что США получили средства после разоблачения незаконной сети закупок, которая пыталась импортировать высокоточные станки американского производства в Россию.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что этот жест демонстрирует решимость США и Эстонии прекратить доступ России к критически важным западным технологиям.
Этот перевод является первым в своем роде переводом средств от Соединенных Штатов к иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине, и вторым случаем, когда специальная группа Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине - в прошлом году она передала 5,4 миллиона долларов конфискованных средств Государственному департаменту США на поддержку украинских ветеранов войны.
Конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину.
Эстония использует эти средства на проект по ускорению оценки ущерба и критически важного ремонта украинских энергообъектов, которые стали целенаправленной мишенью для российских сил.