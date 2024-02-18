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ЗСУ за добу ліквідували 53 ББМ, 40 артсистем та більше тисячі окупантів

Олена ІвашківНеділя, 18 лютого 2024, 07:43
ЗСУ за добу ліквідували 53 ББМ, 40 артсистем та більше тисячі окупантів
Український військовий, фото Генштабу ЗСУ

За останню добу Сили оборони знищили 53 ББМ та 40 артилерійських систем та 1080 окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб,
  • танків ‒ 6487 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,
  • артилерійських систем – 9709 (+40) од,
  • РСЗВ – 984 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 674 (+3) од,
  • літаків – 335 (+3) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1898 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1540 (+7).

Теми: втрати у війніГенштабвійна
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