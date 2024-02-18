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ВСУ за сутки ликвидировали 53 ББМ, 40 артсистем и более тысячи оккупантов

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 07:43
ВСУ за сутки ликвидировали 53 ББМ, 40 артсистем и более тысячи оккупантов
Украинский военный, фото Генштаба ВСУ

За последние сутки Силы обороны уничтожили 53 ББМ и 40 артиллерийских систем и 1080 оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ 

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 402430 (+1080) человек,
  • танков - 6487 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 12198 (+53) ед,
  • артиллерийских систем - 9709 (+40) ед,
  • РСЗО - 984 (+0) ед,
  • средства ПВО - 674 (+3) ед,
  • самолетов - 335 (+3) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7449 (+36),
  • крылатые ракеты - 1898 (+2),
  • корабли / катера - 25 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2) ед,
  • специальная техника - 1540 (+7).

Темы: потери в войнеГенштабвойна
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