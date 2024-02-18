ВСУ за сутки ликвидировали 53 ББМ, 40 артсистем и более тысячи оккупантов
Воскресенье, 18 февраля 2024, 07:43
За последние сутки Силы обороны уничтожили 53 ББМ и 40 артиллерийских систем и 1080 оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 402430 (+1080) человек,
- танков - 6487 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 12198 (+53) ед,
- артиллерийских систем - 9709 (+40) ед,
- РСЗО - 984 (+0) ед,
- средства ПВО - 674 (+3) ед,
- самолетов - 335 (+3) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7449 (+36),
- крылатые ракеты - 1898 (+2),
- корабли / катера - 25 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2) ед,
- специальная техника - 1540 (+7).