Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині цієї ночі дрон вразив інфраструктурний об’єкт

Олена ІвашківНеділя, 18 лютого 2024, 07:56
На Полтавщині цієї ночі дрон вразив інфраструктурний об’єкт
фото ілюстраційне, "Суспільне"

Вночі ворог атакував Полтавщину ударними безпілотниками та вразив об'єкт інфраструктури.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Деталі: За його словами, окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району. 

Реклама:

Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Передісторія: 

  • У ніч на 18 лютого у Полтавській області пролунали вибухи.
  • Водночас Повітряні сили повідомили, що до Полтави з північного заходу наближаються ударні безпілотники.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Полтавська областьШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Полтавська область
На Полтавщині пролунали вибухи
Російські війська другу ніч поспіль атакували Миргород, влучили в землю
На Полтавщині пролунав вибух – ЗМІ
Останні новини
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
11:00
ШІ в українських дронах: міністр підписав меморандум
Усі новини...
Реклама: