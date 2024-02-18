На Полтавщині цієї ночі дрон вразив інфраструктурний об’єкт
Неділя, 18 лютого 2024, 07:56
Вночі ворог атакував Полтавщину ударними безпілотниками та вразив об'єкт інфраструктури.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Деталі: За його словами, окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району.
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Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Передісторія:
- У ніч на 18 лютого у Полтавській області пролунали вибухи.
- Водночас Повітряні сили повідомили, що до Полтави з північного заходу наближаються ударні безпілотники.
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