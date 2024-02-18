На Полтавщині цієї ночі дрон вразив інфраструктурний об’єкт

Вночі ворог атакував Полтавщину ударними безпілотниками та вразив об'єкт інфраструктури.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Деталі: За його словами, окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району.

Реклама:

Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Передісторія:

У ніч на 18 лютого у Полтавській області пролунали вибухи.

Водночас Повітряні сили повідомили, що до Полтави з північного заходу наближаються ударні безпілотники.