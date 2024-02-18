На Полтавщине этой ночью дрон поразил инфраструктурный объект

Ночью враг атаковал Полтавщину ударными беспилотниками и поразил объект инфраструктуры.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Детали: По его словам, оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района.

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Это повлекло пожар, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

Предыстория:

В ночь на 18 февраля в Полтавской области раздались взрывы.

В то же время Воздушные силы сообщили, что в Полтаву с северо-запада приближаются ударные беспилотники.