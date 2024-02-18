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На Полтавщине этой ночью дрон поразил инфраструктурный объект

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 07:56
На Полтавщине этой ночью дрон поразил инфраструктурный объект
фото иллюстративное, "Суспільне"

Ночью враг атаковал Полтавщину ударными беспилотниками и поразил объект инфраструктуры.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Детали: По его словам, оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. 

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Это повлекло пожар, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

Предыстория:

  • В ночь на 18 февраля в Полтавской области раздались взрывы.
  • В то же время Воздушные силы сообщили, что в Полтаву с северо-запада приближаются ударные беспилотники.

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Темы: Полтавская областьШахедвойна
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