Сили ППО збили ще один літак, ракету та 12 "Шахедів"

Повітряні сили повідомили про збиття ще одного літака вранці 18 лютого, а також 12 "Шахедів".

Джерело: командувач Повітряними силами Микола Олещук

Пряма мова Олещука: "Бадьорого ранку, Україно!

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У московитів знову "потєрь нєт".

18 лютого близько 6.00 ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!".

Деталі: Окрім літака, сили ППО збили 12 "Шахедів" та одну авіаційну ракету Х-59.

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За даними Повітряних сил, у ніч на 18 лютого російські окупаційні війська атакували 6 зенітними керованими ракетами С-300 (точка запуску – Донецька область), 3 крилатими ракетами Х-22 (точка запуску – Воронезька область), керованою авіаційною ракетою Х-59 (точка запуску – Запорізька область), а також 14 ударними безпілотниками типу "Shahed" (точки запуску – Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Літак збили на Східному напрямку.

Нагадаємо: Уранці 17 лютого на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил було знищено одразу три ворожі літаки: два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.