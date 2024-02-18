Силы ПВО сбили еще один самолет, ракету и 12 "Шахедов"

Воздушные силы сообщили о сбитии еще одного самолета утром 18 февраля, а также 12 "Шахедов".

Источник: командующий Воздушными силами Николай Олещук

Прямая речь Олещука: "Бодрого утра, Украина!

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У московитов снова "потерь нет".

Сегодня (18 февраля - ред.), около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!".

Детали: Кроме самолета, силы ПВО сбили 12 "Шахедов" и одну авиационную ракету Х-59.

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По данным Воздушных сил, в ночь на 18 февраля российские оккупационные войска атаковали 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 (точка запуска – Донецкая область), 3 крылатыми ракетами Х-22 (точка запуска – Воронежская область), управляемой авиационной ракетой Х-59 (точка запуска – Запорожская область), а также 14 ударными беспилотниками типа "Shahed" (точки запуска – Приморско-Ахтарск, Курск).

Самолет сбили на Восточном направлении.

Напомним: Утром 17 февраля на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил было уничтожено сразу три вражеских самолета: два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.