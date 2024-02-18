Росіяни вбили на Херсонщині людину, ще вісьмох поранили
Неділя, 18 лютого 2024, 08:35
Через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення у Херсонській області протягом доби 17-18 лютого.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що за минулу добу противник здійснив 39 обстрілів, випустивши 131 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА.
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По місту Херсон ворог спрямував 21 снаряд.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад та типографію у Херсоні; медичну установу у Херсонському районі.
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