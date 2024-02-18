Россияне убили на Херсонщине человека, еще восьмерых ранили
Воскресенье, 18 февраля 2024, 08:35
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще восемь получили ранения в Херсонской области в течение суток 17-18 февраля.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Уточняется, что за минувшие сутки противник совершил 39 обстрелов, выпустив 131 снаряд, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА.
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По городу Херсон враг направил 21 снаряд.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение и типографию в Херсоне; медицинское учреждение в Херсонском районе.
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