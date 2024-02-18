Обстріл Слов’янська та Краматорська: пошуки тривають, під завалами може бути людина

Станом на ранок 18 лютого тривають пошукові роботи на місці вечірнього влучання російських окупантів у Краматорську та Слов’янську на Донеччині.

Джерело: ДСНС

Деталі: У Слов’янську росіяни влучили у триповерхову будівлю школи, виникла пожежа.

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За попередньою інформацією під завалами можливе перебування однієї особи.

Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.

фото: дснс

Рятувальники нагадують, що у Краматорську з-під завалів дістали двох загиблих – жінки 1977 р.н. та чоловіка 2000 р.н.

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Були ліквідовані дві пожежі. На місці працює психолог ДСНС, роботи тривають.