Обстріл Слов’янська та Краматорська: пошуки тривають, під завалами може бути людина
Неділя, 18 лютого 2024, 09:06
Станом на ранок 18 лютого тривають пошукові роботи на місці вечірнього влучання російських окупантів у Краматорську та Слов’янську на Донеччині.
Джерело: ДСНС
Деталі: У Слов’янську росіяни влучили у триповерхову будівлю школи, виникла пожежа.
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За попередньою інформацією під завалами можливе перебування однієї особи.
Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.
Рятувальники нагадують, що у Краматорську з-під завалів дістали двох загиблих – жінки 1977 р.н. та чоловіка 2000 р.н.
ВІДЕО ДНЯ
Були ліквідовані дві пожежі. На місці працює психолог ДСНС, роботи тривають.