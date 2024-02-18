Обстрел Славянска и Краматорска: поиски продолжаются, под завалами может быть человек
Воскресенье, 18 февраля 2024, 09:06
По состоянию на утро 18 февраля продолжаются поисковые работы на месте вечернего попадания российских оккупантов в Краматорске и Славянске Донецкой области.
Источник: ГСЧС
Детали: В Славянске россияне попали в трехэтажное здание школы, возник пожар.
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По предварительной информации под завалами возможно пребывание одного человека.
Сейчас спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.
Спасатели напоминают, что в Краматорске из-под завалов достали двух погибших - женщины 1977 г.р. и мужчины 2000 г.р.
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Были ликвидированы два пожара. На месте работает психолог ГСЧС, работы продолжаются.