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Обстрел Славянска и Краматорска: поиски продолжаются, под завалами может быть человек

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 09:06
Обстрел Славянска и Краматорска: поиски продолжаются, под завалами может быть человек
фото: гсчс

По состоянию на утро 18 февраля продолжаются поисковые работы на месте вечернего попадания российских оккупантов в Краматорске и Славянске Донецкой области.

Источник: ГСЧС

Детали: В Славянске россияне попали в трехэтажное здание школы, возник пожар.

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По предварительной информации под завалами возможно пребывание одного человека.

Сейчас спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

 
фото: гсчс

Спасатели напоминают, что в Краматорске из-под завалов достали двух погибших - женщины 1977 г.р. и мужчины 2000 г.р.

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Были ликвидированы два пожара. На месте работает психолог ГСЧС, работы продолжаются.

 
фото: гсчс

Темы: Донецкая областьобстрел
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