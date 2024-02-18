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ЗМІ: F-16 можуть бути в Україні у червні

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 18 лютого 2024, 09:32
ЗМІ: F-16 можуть бути в Україні у червні
ФОТО: GETTY IMAGES

Перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Джерело: Foreign Policy, "Європейська правда"

Деталі: "Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – наводить видання слова міністра оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.

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Такі ж часові рамки назвав ще один європейський посадовець, ім’я якого не вказують. 

"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", – зазначають у статті. 

Раніше орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали перший квартал 2024 року.

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Нагадаємо: У грудні Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, нещодавно їхню кількість збільшили до 24.

У січні очільник МЗС України заявив, що підготовка до надання обіцяних Данією F-16 йде за планом

Канада надасть близько $44 млн на обслуговування переданих Україні F-16.

Теми: авіа
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