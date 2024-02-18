Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: F-16 могут быть в Украине в июне

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 18 февраля 2024, 09:32
СМИ: F-16 могут быть в Украине в июне
ФОТО: GETTY IMAGES

Первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Источник: Foreign Policy, "Европейская правда"

Детали: "Думаю, в июне мы увидим их в Украине", – приводит издание слова министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Реклама:

Такие же временные рамки назвал еще один европейский чиновник, имя которого не указывают.

"Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", – отмечают в статье.

Ранее ориентировочными сроками передачи истребителей Украине называли первый квартал 2024 года.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В декабре Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, недавно их количество увеличили до 24.

В январе глава МИД Украины заявил, что подготовка к предоставлению обещанных Данией F-16 идет по плану.

Канада предоставит около $44 млн на обслуживание переданных Украине F-16.

Темы: авиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
авиа
Силы ПВО сбили еще один самолет, ракету и 12 "Шахедов"
Тарнавский: По операционной зоне "Таврия" россияне нанесли больше авиаударов с начала года
Boeing сократила поставки на 29% после аварии на борту Alaska Airlines
Последние новости
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
Все новости...
Реклама: