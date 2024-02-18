Сили оборони повідомили про розгром наступу росіян на Запорізькому напрямку
Неділя, 18 лютого 2024, 09:50
Сили оборони на Запорізькому напрямку повідомили, що розгромили суботній наступ росіян – ті відійшли на попередні позиції.
Джерело: ОК "Захід"
Деталі: За даними військових, знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки), близько 70 росіян, ще 80 поранені.
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Після наступу окупанти відійшли на попередні позиції.
Дослівно: "Розпіарений наступ імені "Цезаря Кунікова" на Запорізькому напрямку розбився, як і одноіменний ВДК.
В наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника".
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Сили оборони повідомили про розгром наступу росіян на Запорізькому напрямку https://t.co/rKyIezH7cu pic.twitter.com/WKyBaHMkqv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2024