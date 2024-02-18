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Силы обороны сообщили о разгроме наступления россиян на Запорожском направлении

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 09:50
Силы обороны сообщили о разгроме наступления россиян на Запорожском направлении
фото: генштаб

Силы обороны на Запорожском направлении сообщили, что разгромили субботнее наступление россиян - те отошли на прежние позиции.

Источник: ОК "Запад"

Детали: По данным военных, уничтожено 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 россиян, еще 80 ранены.

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После наступления оккупанты отошли на прежние позиции.

Дословно: "Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбилось, как и одноименный ВДК.

В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника".

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Темы: Запорожская область
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