Силы обороны сообщили о разгроме наступления россиян на Запорожском направлении
Воскресенье, 18 февраля 2024, 09:50
Силы обороны на Запорожском направлении сообщили, что разгромили субботнее наступление россиян - те отошли на прежние позиции.
Источник: ОК "Запад"
Детали: По данным военных, уничтожено 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 россиян, еще 80 ранены.
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После наступления оккупанты отошли на прежние позиции.
Дословно: "Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбилось, как и одноименный ВДК.
В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника".
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Сили оборони повідомили про розгром наступу росіян на Запорізькому напрямку https://t.co/rKyIezH7cu pic.twitter.com/WKyBaHMkqv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2024