Обстріл Слов'янська та Краматорська: з-під завалів дістали ще два тіла
Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Краматорська та Слов'янська у суботу зросла до чотирьох – з-під завалів дістали тіло сторожа школи та рештки тіла бабусі загиблого хлопця.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, внаслідок атаки окупантів по Слов'янську зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності та соціальна їдальня.
У той час в охопленій вогнем будівлі знаходився сторож, його тіло вранці 18 лютого виявили серед завалів рятувальники.
Приблизно у той час мішенню росіян став приватний житловий будинок у Краматорську, де перебували троє цивільних.
Загинули 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували.
У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.
Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі – це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.