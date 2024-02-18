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Обстріл Слов'янська та Краматорська: з-під завалів дістали ще два тіла

Роман ПетренкоНеділя, 18 лютого 2024, 10:16
Обстріл Слов'янська та Краматорська: з-під завалів дістали ще два тіла
фото: Донецька облпрокуратура

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Краматорська та Слов'янська у суботу зросла до чотирьох – з-під завалів дістали тіло сторожа школи та рештки тіла бабусі загиблого хлопця.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, внаслідок атаки окупантів по Слов'янську зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності та соціальна їдальня.

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У той час в охопленій вогнем будівлі знаходився сторож, його тіло вранці 18 лютого виявили серед завалів рятувальники.

Приблизно у той час мішенню росіян став приватний житловий будинок у Краматорську, де перебували троє цивільних.

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Загинули 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували.

У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.

Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі – це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.

 

Теми: КраматорськСлов'янськобстріл
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