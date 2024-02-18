Обстрел Славянска и Краматорска: из-под завалов достали еще два тела

Количество погибших в результате российского обстрела Краматорска и Славянска в субботу возросло до четырех - из-под завалов достали тело сторожа школы и остатки тела бабушки погибшего парня.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в результате атаки оккупантов по Славянску подверглось разрушениям помещение, в котором располагались пункт несокрушимости и социальная столовая.

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В то время в охваченном огнем здании находился сторож, его тело утром 18 февраля обнаружили среди завалов спасатели.

Примерно в то же время мишенью россиян стал частный жилой дом в Краматорске, где находились трое гражданских.

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Погибли 46-летняя мать и ее 23-летний сын - их тела деблокировали.

В ходе поисково-спасательных работ найдены и останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши.

Кроме того, в больницу доставлены супруги пенсионеров, которые получили травмы, находясь в собственном доме - это мужчина в возрасте 78 лет и его 75-летняя жена.