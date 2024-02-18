Обстріл Куп’янська: з-під завалів дістали фрагменти ще одного тіла
Неділя, 18 лютого 2024, 12:17
На місці авіаудару в Куп'янську рятувальники дістали тіло ще одного загиблого.
Джерело: ДСНС Харківщини
Деталі: Рятувальникам вдалось деблокувати з-під завалів тіла двох загиблих: жінки, про яку було відомо в суботу, та фрагменти тіла, попередньо чоловіка.
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Загалом ДСНСники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах.
Що передувало: 17 лютого близько 13:30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житлові райони Куп’янська.
Внаслідок обстрілу стались руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинках. Пошкоджень зазнав і приватний сектор.
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Унаслідок вибухів виникли 2 пожежі.