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Обстрел Купянска: из-под завалов достали фрагменты еще одного тела

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 12:17
Обстрел Купянска: из-под завалов достали фрагменты еще одного тела
фото: гсчс области

На месте авиаудара в Купянске спасатели достали тело еще одного погибшего.

Источник: ГСЧС Харьковской области

Детали: Спасателям удалось деблокировать из-под завалов тела двух погибших: женщины, о которой было известно в субботу, и фрагменты тела, предварительно мужчины.

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В общем ГСЧСники спасли из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и сейчас находятся в медицинских учреждениях.

Что предшествовало: 17 февраля около 13:30 российская вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на жилые районы Купянска.

В результате обстрела произошли разрушения в 3-х двухэтажных жилых домах. Повреждения получил и частный сектор.

ВИДЕО ДНЯ

В результате взрывов возникли 2 пожара.

Темы: Харьковская областьГСЧСобстрел
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