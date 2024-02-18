Обстрел Купянска: из-под завалов достали фрагменты еще одного тела
Воскресенье, 18 февраля 2024, 12:17
На месте авиаудара в Купянске спасатели достали тело еще одного погибшего.
Источник: ГСЧС Харьковской области
Детали: Спасателям удалось деблокировать из-под завалов тела двух погибших: женщины, о которой было известно в субботу, и фрагменты тела, предварительно мужчины.
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В общем ГСЧСники спасли из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и сейчас находятся в медицинских учреждениях.
Что предшествовало: 17 февраля около 13:30 российская вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на жилые районы Купянска.
В результате обстрела произошли разрушения в 3-х двухэтажных жилых домах. Повреждения получил и частный сектор.
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В результате взрывов возникли 2 пожара.