Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв погрожує Берліну, Лондону і Вашингтону ядерними ударами, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року

Роман ПетренкоНеділя, 18 лютого 2024, 13:49
Медведєв погрожує Берліну, Лондону і Вашингтону ядерними ударами, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року
фото: тасс

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову погрожує країнам США і Європи ядерною війною, якщо Росію повернуть до визнаних кордонів 1991 року.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Медведєв поміркував, що буде, якщо Росія програє у війні проти "неонацистів із західними спонсорами", і повернеться до кордонів 1991 року.

Реклама:

Він називає такий результат "незворотнім розвалом нинішньої Росії, до складу якої за Конституцією входять нові території". Після цього, вважає Медведєв, почнеться "громадянська війна з десятками мільйонів жертв" і "загибель майбутнього Росії".

Пряма мова Медведєва: "І тепер головне питання: ці ідіоти справді вірять, що народ Росії такий розділ своєї країни проковтне? Що ми всі будемо міркувати приблизно так: "Ну що ж, на жаль, це сталося. Вони перемогли.

Нинішня Росія зникла. Шкода, звісно, але треба жити далі в країні, що розвалюється і помирає, оскільки ядерна війна набагато для нас страшніша, ніж смерть наших близьких, наших дітей, нашої Росії..."? І що у керівництва держави на чолі з Верховним головнокомандувачем ЗС РФ у такому разі здригнеться рука ухвалити важкі рішення?

ВІДЕО ДНЯ

Так от. Буде зовсім інакше. Розвал Росії матиме значно страшніші наслідки, ніж результати звичайної, навіть найзатяжнішої війни. Бо спроби повернути Росію до кордонів 1991 року призведуть тільки до одного. До глобальної війни із західними країнами із застосуванням усього стратегічного арсеналу нашої держави. По Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону. По всіх інших красивих історичних місцях, давно введених у польотні цілі нашої ядерної тріади.

Чи вистачить нам на це духу, якщо на карту буде поставлено зникнення тисячолітньої країни, нашої великої Батьківщини, а принесені народом Росії протягом століть жертви виявляться марними?

Відповідь очевидна"

Теми: МедведєвПутінРосіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Медведєв
Медведєв знову погрожує світу "апокаліпсисом"
Медведєв заявив, що Росія розмістить на Курилах нові види озброєнь, бо їй "начхати"
Медведєв заявив, що Росія ніколи не відчепиться від України
Останні новини
12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Усі новини...
Реклама: