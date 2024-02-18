Медведєв погрожує Берліну, Лондону і Вашингтону ядерними ударами, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову погрожує країнам США і Європи ядерною війною, якщо Росію повернуть до визнаних кордонів 1991 року.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Медведєв поміркував, що буде, якщо Росія програє у війні проти "неонацистів із західними спонсорами", і повернеться до кордонів 1991 року.

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Він називає такий результат "незворотнім розвалом нинішньої Росії, до складу якої за Конституцією входять нові території". Після цього, вважає Медведєв, почнеться "громадянська війна з десятками мільйонів жертв" і "загибель майбутнього Росії".

Пряма мова Медведєва: "І тепер головне питання: ці ідіоти справді вірять, що народ Росії такий розділ своєї країни проковтне? Що ми всі будемо міркувати приблизно так: "Ну що ж, на жаль, це сталося. Вони перемогли.

Нинішня Росія зникла. Шкода, звісно, але треба жити далі в країні, що розвалюється і помирає, оскільки ядерна війна набагато для нас страшніша, ніж смерть наших близьких, наших дітей, нашої Росії..."? І що у керівництва держави на чолі з Верховним головнокомандувачем ЗС РФ у такому разі здригнеться рука ухвалити важкі рішення?

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Так от. Буде зовсім інакше. Розвал Росії матиме значно страшніші наслідки, ніж результати звичайної, навіть найзатяжнішої війни. Бо спроби повернути Росію до кордонів 1991 року призведуть тільки до одного. До глобальної війни із західними країнами із застосуванням усього стратегічного арсеналу нашої держави. По Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону. По всіх інших красивих історичних місцях, давно введених у польотні цілі нашої ядерної тріади.

Чи вистачить нам на це духу, якщо на карту буде поставлено зникнення тисячолітньої країни, нашої великої Батьківщини, а принесені народом Росії протягом століть жертви виявляться марними?

Відповідь очевидна"