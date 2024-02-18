Медведев угрожает Берлину, Лондону и Вашингтону ядерными ударами, если РФ вернут з границам 1991 года

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова угрожает странам США и Европы ядерной войной, если Россию вернут к признанным границам 1991 года.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Медведев порассуждал, что будет, если Россия проиграет в войне против "неонацистов с западными спонсорами", и вернется к границам 1991 года.

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Он называет такой исход "необратимым развалом нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории". После этого, считает Медведев, начнется "гражданская война с десятками миллионов жертв" и "гибель будущего России".

Прямая речь Медведева: "И теперь главный вопрос: эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит? Что мы все будем рассуждать приблизительно так: "Ну что ж, увы, это случилось. Они победили.

Нынешняя Россия исчезла. Жаль, конечно, но надо жить дальше в разваливающейся, умирающей стране, поскольку ядерная война куда для нас страшнее, чем смерть наших близких, наших детей, нашей России…"? И что у руководства государства во главе с Верховным главнокомандующим ВС РФ в таком случае дрогнет рука принять тяжелейшие решения?

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Так вот. Будет совсем иначе. Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады.

Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесённые народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными?

Ответ очевиден"