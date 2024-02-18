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Росія збере у Москві представників ХАМАС, "Ісламського джихаду" та палестинських фракцій

Роман ПетренкоНеділя, 18 лютого 2024, 14:43
Росія збере у Москві представників ХАМАС, Ісламського джихаду та палестинських фракцій
ФОТО: ТАСС

Наприкінці лютого у Москві пройде міжпалестинська зустріч, на яку Росія запросила усі палестинські організації, включаючи ХАМАС та "Ісламський джихад".

Джерело: прем’єр-міністр Палестинської національної адміністрації (ПНА) Мухаммад Штайе у Мюнхені, якого цитує "Укрінформ", а також спецпредставник Путіна з Близького Сходу і країн Африки Михайло Богданов, якого цитує The Insider

Пряма мова Штайе: "Росія запросила усі палестинські фракції, які зустрінуться 26-го лютого у Москві. Тож побачимо: якщо ХАМАС готовий до порозуміння з нами, то ми будемо готові до взаємодії. Якщо ХАМАС не буде готовий, то це буде інша історія...

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І хоча ситуація станом на 7 жовтня була катастрофічною для усіх, ми не сприймаємо факт, що цивільних убивали. Це те, що ми не сприймаємо. Але не можна дозволити, щоб цикл насильства знову і знову повторювався. Палестинське питання має бути врегульовано. Зараз час знайти рішення..."

Деталі: За словами Богданова, на захід у Москві запросили "всіх палестинських представників, які мають свої позиції в різних країнах, зокрема в Сирії та Лівані, інших країнах регіону".

Довідково: Рух "Ісламський джихад" у Палестині – ісламське арабське терористичне угрупування і з штаб-квартирою в Дамаску (Сирія), що має офіційною ціллю ведення релігійної війни, знищення Ізраілю і створення Палестинської Ісламської держави на території всієї Палестини.

ВІДЕО ДНЯ

Більшість західних країн, передусім США та країни ЄС, а також Ізраїль, визнають цю організацію терористичною. Ісламський джихад у свою чергу проголошує Ізраїль, США та про-західні арабські режими "втіленням імперіалізму" і вважає їх об'єктами своєї боротьби

Теми: ХАМАСРосіятероризм
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