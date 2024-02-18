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Россия соберёт в Москве представителей ХАМАС, "Исламского джихада" и палестинских фракций

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 14:43
Россия соберёт в Москве представителей ХАМАС, Исламского джихада и палестинских фракций
ФОТО: ТАСС

В конце февраля в Москве пройдёт межпалестинская встреча, на которую Россия пригласила все палестинские организации, включая ХАМАС и "Исламский джихад".

Источник: премьер-министр Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад Штайе в Мюнхене, которого цитирует "Укринформ", а также спецпредставитель Путина по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, которого цитирует The Insider

Прямая речь Штайе: "Россия пригласила все палестинские фракции, которые встретятся 26-го февраля в Москве. Поэтому увидим: если ХАМАС готов к взаимопониманию с нами, то мы будем готовы к взаимодействию. Если ХАМАС не будет готов, то это будет другая история...

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И хотя ситуация по состоянию на 7 октября была катастрофической для всех, мы не воспринимаем факт, что гражданских убивали. Это то, что мы не воспринимаем. Но нельзя позволить, чтобы цикл насилия снова и снова повторялся. Палестинский вопрос должен быть урегулирован. Сейчас время найти решение..."

Детали: По словам Богданова, на мероприятие в Москве пригласили "всех палестинских представителей, которые имеют свои позиции в разных странах, в частности в Сирии и Ливане, других странах региона".

Справка: Движение "Исламский джихад" в Палестине - исламистская арабская террористическая группировка со штаб-квартирой в Дамаске (Сирия), имеющая официальной целью ведения религиозной войны, уничтожения Израиля и создания Палестинского Исламского государства на территории всей Палестины.

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Большинство западных стран, прежде всего США и страны ЕС, а также Израиль, признают эту организацию террористической. Исламский джихад в свою очередь провозглашает Израиль, США и про-западные арабские режимы "воплощением империализма" и считает их объектами своей борьбы

Темы: ХАМАСРосcиятерроризм
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