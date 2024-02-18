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ГУР: Окупанти масово під’єднують окуповані території до ворожого ТБ "русский мир"

Роман ПетренкоНеділя, 18 лютого 2024, 15:16
ГУР: Окупанти масово під’єднують окуповані території до ворожого ТБ русский мир
ілюстративне фото: gazeta.ru

Головне управління розвідки інформує, що російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації та масово під’єднують їх до російського супутникового телебачення під назвою "русский мир".

Джерело: ГУР

Дослівно: "Аби перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русский мир".

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Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

Також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій: йдеться, зокрема, про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та федеральну платформу "госвеб".

Деталі: За даними розвідки, водночас московити розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині – більше 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.

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Теми: розвідкаокупаціяРосіяпропаганда
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