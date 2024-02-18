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ГУР: Оккупанты массово подключают оккупированные территории к вражескому ТВ "русский мир"

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 15:16
ГУР: Оккупанты массово подключают оккупированные территории к вражескому ТВ русский мир
Иллюстративное фото: gazeta.ru

Главное управление разведки информирует, что российские захватчики усиливают меры информационно-психологического воздействия на украинцев в оккупации и массово подключают их к российскому спутниковому телевидению под названием "русский мир".

Источник: ГУР

Дословно: "Чтобы перекрыть каналы доступа к информации о реальной ситуации на фронте, в Украине и мире, жителей оккупированных общин Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению под названием "русский мир".

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Сейчас россияне установили уже более 18 тысяч соответствующих устройств.

Также во временно оккупированных украинских общинах Донетчины захватчики переводят на собственное программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу оккупационных администраций: речь идет, в частности, об "Автоматизированном рабочем месте госслужащего" и федеральной платформе "госвеб".

Детали: По данным разведки, одновременно московиты расширяют сеть покрытия российской мобильной связи: в 2023-24 годах в Донецкой области установили более 700 базовых станций, а на Херсонщине - более 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в оккупированном регионе.

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Темы: разведкаоккупацияРосcияпропаганда
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