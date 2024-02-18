Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині
Неділя, 18 лютого 2024, 17:32
На Донеччині біля села Веселе російські окупанти в неділю розстріляли двох українських військовополонених.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ, начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш у коментарі "Українській правді"
Дослівно Сухопутні війська: "Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених".
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Деталі: Сухопутні війська оприлюднили відео розстрілу полонених.
Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш у коментарі УП уточнив, що це сталося біля села Веселе Донецької області, що поблизу села Роздолівка.
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