Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоНеділя, 18 лютого 2024, 17:32
Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині
село Веселе на Донеччині, скріншот deepstatemap

На Донеччині біля села Веселе російські окупанти в неділю розстріляли двох українських військовополонених.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ, начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш у коментарі "Українській правді"

Дослівно Сухопутні війська: "Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених".

Реклама:

Деталі: Сухопутні війська оприлюднили відео розстрілу полонених.

Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш у коментарі УП уточнив, що це сталося біля села Веселе Донецької області, що поблизу села Роздолівка.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: полоненіДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
полонені
ЗМІ: Рідні впізнали тіла військових, які залишалися пораненими в Авдіївці до приходу росіян
Тарнавський заявив, що "деяка кількість" бійців ЗСУ потрапила у полон в Авдіївці
Військові РФ розстріляли беззбройного полоненого: прокуратура почала розслідування
Останні новини
12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Усі новини...
Реклама: