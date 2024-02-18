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Россияне расстреляли двух украинских военнопленных в Донецкой области

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 17:32
Россияне расстреляли двух украинских военнопленных в Донецкой области
село Веселое в Донецкой области, скриншот deepstatemap

В Донецкой области возле села Веселое российские оккупанты в воскресенье расстреляли двух украинских военнопленных.

Источник: Сухопутные войска ВСУ, начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш в комментарии "Украинской правде"

Дословно Сухопутные войска: "Сегодня утром в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву, расстреляв двух украинских военнопленных".

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Детали: Сухопутные войска обнародовали видео расстрела пленных.

Начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш в комментарии УП уточнил, что это произошло возле села Веселое Донецкой области, вблизи села Раздоловка.

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Темы: пленныеДонецкая областьвойна
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