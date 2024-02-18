Акаунт УП у соцмережі Х зламали

Невідомі зламали акаунт "Української правди" у соцмережі Х (Twitter).

Джерело: Українська правда

Деталі: У неділю ввечері редакція втратила доступ до акаунту УП у соцмережі Х, а на сторінці почали з’являтися фейки. Зокрема, там було розміщено фейкову інформацію про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

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Ми намагаємося відновити доступ. Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП.