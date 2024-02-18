Аккаунт УП в соцсети Х взломали

Неизвестные взломали аккаунт "Украинской правды" в соцсети Х (Twitter).

Источник: Украинская правда

Детали: В воскресенье вечером редакция потеряла доступ к аккаунту УП в соцсети Х, а на странице начали появляться фейки. В частности, там появилась фейковая информация о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.

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Мы пытаемся восстановить доступ. Просим не считать опубликованную в соцсети информацию имеющей отношение к УП.