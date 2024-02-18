Україна погодила безпекові угоди ще з кількома державами – Зеленський

Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з кількома державами, окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону, за підсумками участі в Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Три угоди є. Сьогодні в нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод. Ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії".

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Деталі: Президент назвав підписані з Німеччиною та Францією угоди дуже важливими і потужними.

"Поки що немає гарантій безпеки зі США, команди вже працюють, два етапи перемовин вже були. Бачу в цьому в найближчому часі позитив", – зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що двосторонні безпекові угоди з різними державами не є альтернативою пакету допомоги з боку Сполучених Штатів, який досі не ухвалено.

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"Я не вважаю, що це альтернатива допомозі США, мене запитували про це. Я вважаю, що це дуже важлива, абсолютно інша, додаткова допомога, на яку можуть розраховувати українці, не на рік, не на два, а на 10 років", – сказав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що 10-річний термін безпекових угод не означає, що в Україні 10 років триватиме війна.

"Ні, це говорить про те, що ці країни з нами, це гарантії безпеки, якщо агресія повернеться, навіть після завершення війни. Там не тільки зброя, там і реконструкція, тощо. Тому дуже важливо, що у нас такі довгоочікувані й довготривалі гарантії безпеки з партнерами", – сказав президент.

Він також додав, що на Мюнхенській безпековій конференції було домовлено про оборонні пакети з кількома державами.

Що передувало: У п’ятницю ввечері Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки". Перед тим схоже угода про безпекову співпрацю була підписана з Німечччиною.

Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен заявила Зеленському, що країни півночі прагнуть також якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов’язання перед Україною.