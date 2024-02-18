Украина согласовала соглашения по безопасности еще с несколькими государствами – Зеленский
Украина согласовала двусторонние соглашения по безопасности еще с несколькими государствами, кроме уже подписанных с Британией, Францией и Германией.
Источник: президент Владимир Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона, по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Прямая речь: "Три соглашения есть. Сегодня у нас был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о соглашениях по безопасности. Даже конкретизировали некоторые нюансы, где были вопросы или разногласия. Согласованы еще несколько соглашений. Мы будем наращивать эти гарантии безопасности".
Детали: Президент назвал подписанные с Германией и Францией соглашения очень важными и мощными.
"Пока нет гарантий безопасности с США, команды уже работают, два этапа переговоров уже были. Вижу в этом в ближайшем времени позитив", - отметил Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что двусторонние соглашения по безопасности с различными государствами не являются альтернативой пакету помощи со стороны Соединенных Штатов, который до сих пор не принят.
"Я не считаю, что это альтернатива помощи США, меня спрашивали об этом. Я считаю, что это очень важная, совершенно другая, дополнительная помощь, на которую могут рассчитывать украинцы, не на год, не на два, а на 10 лет", - сказал он.
При этом Зеленский подчеркнул, что 10-летний срок соглашений по безопасности не означает, что в Украине 10 лет будет продолжаться война.
"Нет, это говорит о том, что эти страны с нами, это гарантии безопасности, если агрессия вернется, даже после завершения войны. Там не только оружие, там и реконструкция и тому подобное. Поэтому очень важно, что у нас такие долгожданные и долговременные гарантии безопасности с партнерами", - сказал президент.
Он также добавил, что на Мюнхенской конференции по безопасности было договорено об оборонных пакетах с несколькими государствами.
Что предшествовало: В пятницу вечером Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Перед тем похожее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано с Германией.
Глава правительства Дании Метте Фредриксен заявила Зеленскому, что страны севера стремятся также как можно быстрее присоединиться к соглашениям о безопасности с Украиной.