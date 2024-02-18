Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина согласовала соглашения по безопасности еще с несколькими государствами – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 21:18
Украина согласовала соглашения по безопасности еще с несколькими государствами – Зеленский
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, фото ОП

Украина согласовала двусторонние соглашения по безопасности еще с несколькими государствами, кроме уже подписанных с Британией, Францией и Германией.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона, по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Три соглашения есть. Сегодня у нас был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о соглашениях по безопасности. Даже конкретизировали некоторые нюансы, где были вопросы или разногласия. Согласованы еще несколько соглашений. Мы будем наращивать эти гарантии безопасности".

Реклама:

Детали: Президент назвал подписанные с Германией и Францией соглашения очень важными и мощными.

"Пока нет гарантий безопасности с США, команды уже работают, два этапа переговоров уже были. Вижу в этом в ближайшем времени позитив", - отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что двусторонние соглашения по безопасности с различными государствами не являются альтернативой пакету помощи со стороны Соединенных Штатов, который до сих пор не принят.

ВИДЕО ДНЯ

"Я не считаю, что это альтернатива помощи США, меня спрашивали об этом. Я считаю, что это очень важная, совершенно другая, дополнительная помощь, на которую могут рассчитывать украинцы, не на год, не на два, а на 10 лет", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что 10-летний срок соглашений по безопасности не означает, что в Украине 10 лет будет продолжаться война.

"Нет, это говорит о том, что эти страны с нами, это гарантии безопасности, если агрессия вернется, даже после завершения войны. Там не только оружие, там и реконструкция и тому подобное. Поэтому очень важно, что у нас такие долгожданные и долговременные гарантии безопасности с партнерами", - сказал президент.

Он также добавил, что на Мюнхенской конференции по безопасности было договорено об оборонных пакетах с несколькими государствами.

Что предшествовало: В пятницу вечером Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Перед тем похожее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано с Германией.

Глава правительства Дании Метте Фредриксен заявила Зеленскому, что страны севера стремятся также как можно быстрее присоединиться к соглашениям о безопасности с Украиной.

Темы: Зеленскийгарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Зеленский
Зеленский подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности
Зеленский: На этой неделе все неравнодушные сердца переживали за нашу Авдеевку
ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов и бездействия Конгресса США – Байден
Последние новости
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
Все новости...
Реклама: