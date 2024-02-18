Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію BAFTA

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" премії BAFTA.

Джерело: Суспільне культура з посиланням на сайт премії

Деталі: На сцену за нагородою піднявся Мстислав Чернов, а також продюсерка Василіса Степаненко, яка разом із Черновим та фотокореспондентом Євгеном Малолєткою працювала в оточеному Маріуполі у 2022 році.

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Крім того, на сцені були кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.

Фільм також був номінований як "Найкращий фільм іноземною мовою". Однак у цій категорії перемогла стрічка "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера — в український прокат вона виходить із 22 лютого. Цей же фільм отримав нагороди у номінаціях "Найкращий звук" та "Найкращий британський фільм".

Кінопремія BAFTA — щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог "Оскара".

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Проте "20 днів у Маріуполі" номінований і на премію "Оскар" як "Найкращий документальний фільм". Церемонія нагородження відбудеться уночі 11 березня.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч грн тільки за перший вікенд прокату.