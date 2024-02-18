Фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA

Лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова победила в номинации "Лучший документальный фильм" премии BAFTA.

Источник: Суспільне культура со ссылкой на сайт премии

Детали: На сцену за наградой поднялся Мстислав Чернов, а также продюсер Василиса Степаненко, которая вместе с Черновым и фотокорреспондентом Евгением Малолеткой работала в окруженном Мариуполе в 2022 году.

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Кроме того, на сцене были кинопродюсеры Мишель Мизнер и Рени Аронсон-Рат.

Фильм также был номинирован как "Лучший фильм на иностранном языке". Однако в этой категории победила лента "Зона интереса" Джонатана Глейзера – в украинский прокат она выходит с 22 февраля. Этот же фильм получил награды в номинациях "Лучший звук" и "Лучший британский фильм".

Кинопремия BAFTA – ежегодная награда, которую присуждает Британская академия телевидения и киноискусства. Это британский аналог "Оскара".

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Однако "20 дней в Мариуполе" номинирован и на премию "Оскар" как "Лучший документальный фильм". Церемония награждения состоится ночью 11 марта.

Лента "20 дней в Мариуполе" рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналистка Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, которые освещали начало уничтожения Россией Мариуполя – за это все трое получили Пулитцеровскую премию.

Кино стало самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году, собрав 500 тысяч грн только за первый уикенд проката.