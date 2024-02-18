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Ресурси українських медіа атакували російські хакери – Держспецзв’язку

Катерина ТищенкоНеділя, 18 лютого 2024, 22:58
Ресурси українських медіа атакували російські хакери – Держспецзв’язку
ілюстративне фото Getty Images

Держспецзв’язку заявляє, що ресурси відомих українських медіа атакували російські хакери.

Джерело: Держспецзв’язку

Дослівно: "Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.

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До урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу. Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту".

Деталі: CERT-UA закликає у разі підозри щодо атаки одразу звертатися до фахівців команди за електронною поштою incidents@cert.gov.ua або ж телефонами +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.

Що передувало: У неділю ввечері невідомі зламали акаунт "Української правди" у соцмережі Х (Twitter). Станом на 23 годину доступ ще не відновлено. 

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Теми: інтернетЗМІхакерисоцмережі
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