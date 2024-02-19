У неділю польські фермери спробували заблокувати на кордоні рух потягів

18 лютого у міжнародному залізничному пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" польські фермери спробували заблокувати рух вантажних потягів.

Джерело: Держмитслужба України

Дослівно: "З 15:30 по 17:30 на залізничній станції "Дорогуськ" протестувальники намагались блокувати залізничні колії, втім поліція Республіки Польща цьому завадила. На даний час рух поїздів відбувається у штатному режимі".

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Акція протесту польських фермерів, фото: Rafał Mekler/facebook

Деталі: На автомобільному пункті пропуску рух вантажівок в обидві сторони заблоковано з 9.00 ранку неділі.

Польські фермери проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту.

Акція протесту польських фермерів, фото: Rafał Mekler/facebook

У Держмитслужбі зазначають, що всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати вантажі, які швидко псуються, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнула жодна вантажівка.

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Рейсові автобуси проїжджають без черг.

Окрім цього, анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту станом на цю пору жодним каналом комунікацій, в тому числі даними з відкритих публічних джерел - не підтверджується.