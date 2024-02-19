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В воскресенье польские фермеры попытались заблокировать на границе движение поездов

Алена ИвашкивПонедельник, 19 февраля 2024, 00:38
В воскресенье польские фермеры попытались заблокировать на границе движение поездов
Акция протеста польских фермеров, фото: Rafał Mekler/facebook

18 февраля в международном железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" польские фермеры попытались заблокировать движение грузовых поездов.

Источник: Гостаможслужба Украины

Дословно: "С 15:30 по 17:30 на железнодорожной станции "Дорогуск" протестующие пытались блокировать железнодорожные пути, впрочем полиция Республики Польша этому помешала. В настоящее время движение поездов происходит в штатном режиме".

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Акция протеста польских фермеров, фото: Rafał Mekler/facebook

Детали: На автомобильном пункте пропуска движение грузовиков в обе стороны заблокировано с 9.00 утра воскресенья.

Польские фермеры проводят на подъездных путях перед Дорогуськом масштабную акцию протеста. 

В Гостаможслужбе отмечают, что вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор границу не пересек ни один грузовик.

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Акция протеста польских фермеров, фото: Rafał Mekler/facebook

Рейсовые автобусы проезжают без очередей.

Кроме этого, анонсированное накануне участие фермеров других европейских стран в польской акции протеста по состоянию на эту пору ни одним каналом коммуникаций, в том числе данными из открытых публичных источников - не подтверждается.

Темы: Польша
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