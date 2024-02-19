ЗМІ: Юлія Навальна відвідає засідання глав МЗС країн ЄС

Юлія Навальна, дружина ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального після повідомлень про його загибель візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда", редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела

Пряма мова: "Юлія Навальна завтра (у понеділок, 19 лютого – ред.) візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі".

Реклама:

Передісторія: