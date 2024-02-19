ЗМІ: Юлія Навальна відвідає засідання глав МЗС країн ЄС
Понеділок, 19 лютого 2024, 01:21
Юлія Навальна, дружина ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального після повідомлень про його загибель візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.
Джерело: "Європейська правда", редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела
Пряма мова: "Юлія Навальна завтра (у понеділок, 19 лютого – ред.) візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі".
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Передісторія:
- Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Навальний є не першою жертвою путінського режиму в Росії.
- Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз також звинуватив російський режим у смерті Навального.
- Президент США Джо Байден використав повідомлення про смерть Алексєя Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України.