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ЗМІ: Юлія Навальна відвідає засідання глав МЗС країн ЄС

"Українська правда", "Європейська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 01:21
ЗМІ: Юлія Навальна відвідає засідання глав МЗС країн ЄС
Юлія Навальна, фото: DW

Юлія Навальна, дружина ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального після повідомлень про його загибель візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда", редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела

Пряма мова: "Юлія Навальна завтра (у понеділок, 19 лютого – ред.) візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі".

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Теми: Навальний
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