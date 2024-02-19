СМИ: Юлия Навальная посетит заседание глав МИД стран ЕС

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера Алексея Навального после сообщений о его гибели примет участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Источник: "Европейская правда", редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники

Прямая речь: "Юлия Навальная завтра (в понедельник, 19 февраля - ред.) примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе".

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