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СМИ: Юлия Навальная посетит заседание глав МИД стран ЕС

"Украинская правда", "Европейская правда"Понедельник, 19 февраля 2024, 01:21
СМИ: Юлия Навальная посетит заседание глав МИД стран ЕС
Юлия Навальная, фото: DW

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера Алексея Навального после сообщений о его гибели примет участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Источник: "Европейская правда", редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники

Прямая речь: "Юлия Навальная завтра (в понедельник, 19 февраля - ред.) примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе".

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Предыстория:

  • Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный является не первой жертвой путинского режима в России.
  • Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз также обвинил российский режим в смерти Навального.
  • Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.

Темы: Навальный
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