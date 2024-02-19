СМИ: Юлия Навальная посетит заседание глав МИД стран ЕС
Понедельник, 19 февраля 2024, 01:21
Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера Алексея Навального после сообщений о его гибели примет участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.
Источник: "Европейская правда", редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники
Прямая речь: "Юлия Навальная завтра (в понедельник, 19 февраля - ред.) примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе".
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Предыстория:
- Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный является не первой жертвой путинского режима в России.
- Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз также обвинил российский режим в смерти Навального.
- Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.