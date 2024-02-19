ЦНС: Мобілізовані башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні
Мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях в Україні.
Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)
Деталі: Це відбувається на фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова.
Після арешту Алсинова та засудження його до чотирьох років колонії, російська поліція масово застосувала силу щодо протестувальників. Учасникам українського підпілля вдалось зафіксувати наявність відповідних преференцій у війську окупантів за етнічною ознакою. Офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами.
Зокрема, башкири перемістились у другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки, обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян.
Таким чином вони намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані.
На цьому тлі військовослужбовці росіяни вже неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей.