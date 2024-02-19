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ЦНС: Мобілізовані башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні

Олена ІвашківПонеділок, 19 лютого 2024, 03:49
ЦНС: Мобілізовані башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні
Фото ілюстративне: ЦНС

Мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях в Україні. 

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Це відбувається на фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова.

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Після арешту Алсинова та засудження його до чотирьох років колонії, російська поліція масово застосувала силу щодо протестувальників. Учасникам українського підпілля вдалось зафіксувати наявність відповідних преференцій у війську окупантів за етнічною ознакою. Офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами. 

Зокрема, башкири перемістились у другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки, обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян.

Таким чином вони намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані. 

ВІДЕО ДНЯ

На цьому тлі військовослужбовці росіяни вже неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей.

Теми: війнаРосія
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