ЦНС: Мобілізовані башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні

Мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях в Україні.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Це відбувається на фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова.

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Після арешту Алсинова та засудження його до чотирьох років колонії, російська поліція масово застосувала силу щодо протестувальників. Учасникам українського підпілля вдалось зафіксувати наявність відповідних преференцій у війську окупантів за етнічною ознакою. Офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами.

Зокрема, башкири перемістились у другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки, обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян.

Таким чином вони намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані.

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На цьому тлі військовослужбовці росіяни вже неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей.