Мобилизованные башкиры стараются избегать прямого участия в боевых действиях в Украине.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: Это происходит на фоне протестов в Башкортостане, спровоцированных задержанием местного экоактивиста и одного из лидеров башкирского национального движения Фаиля Алсинова.

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После ареста Алсинова и приговора его к четырем годам колонии, российская полиция массово применила силу в отношении протестующих. Участникам украинского подполья удалось зафиксировать наличие соответствующих преференций в армии оккупантов по этническому признаку. Офицеры башкирской национальности переводят своих земляков в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами.

В частности, башкиры переместились во второй эшелон на Кременском направлении и вблизи Авдеевки, ограничившись лишь логистической поддержкой и ремонтно-эвакуационным обеспечением передовых подразделений россиян.

Таким образом они пытаются максимально уберечь мобилизованных башкиров, чтобы продолжить народно-освободительное движение в Башкортостане.

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На этом фоне военнослужащие русские уже неоднократно имели конфликты с представителями татарских национальностей.