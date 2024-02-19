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ЦНС: Мобилизованные башкиры избегают прямого участия в боевых действиях в Украине

Алена ИвашкивПонедельник, 19 февраля 2024, 03:49
ЦНС: Мобилизованные башкиры избегают прямого участия в боевых действиях в Украине
Фото: ЦНС

Мобилизованные башкиры стараются избегать прямого участия в боевых действиях в Украине. 

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: Это происходит на фоне протестов в Башкортостане, спровоцированных задержанием местного экоактивиста и одного из лидеров башкирского национального движения Фаиля Алсинова.

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После ареста Алсинова и приговора его к четырем годам колонии, российская полиция массово применила силу в отношении протестующих. Участникам украинского подполья удалось зафиксировать наличие соответствующих преференций в армии оккупантов по этническому признаку. Офицеры башкирской национальности переводят своих земляков в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами. 

В частности, башкиры переместились во второй эшелон на Кременском направлении и вблизи Авдеевки, ограничившись лишь логистической поддержкой и ремонтно-эвакуационным обеспечением передовых подразделений россиян.

Таким образом они пытаются максимально уберечь мобилизованных башкиров, чтобы продолжить народно-освободительное движение в Башкортостане. 

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На этом фоне военнослужащие русские уже неоднократно имели конфликты с представителями татарских национальностей.

Темы: войнаРосcия
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